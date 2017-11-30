Вниманию потребителей: изменения в декабре

30.11.2017 10:41 · 0 комментариев

Изменения для жителей Германии.

Большая прозрачность в прекращении телефонных и интернет-контрактов. С декабря 2017 года операторы телефонных и интернет-контрактов должны информировать своих постоянных клиентов также и в ежемесячном счете-фактуре о соответствующем сроке расторжения договора. Это касается контрактов продолжительностью более одного месяца. При этом провайдеры должны чётко указать последний календарный день, когда должно произойти расторжение договора, чтобы предотвратить продление контракта.

AOL закрывает Instant Messenger. Коммуникационная компания AOL через 20 лет прекращает обслуживание своего мессенджера. С 15 декабря 2017 года продукты и услуги AOL Instant Messenger будут закрыты и перестанут функционировать, согласно данным компании. Их замены не будет. AOL рекомендует сохранить необходимые фото и файлы. Это возможно до утра 15 декабря 2017 года.

Заявки на детские пособия задним числом. С января 2018 года будут применены более короткие сроки подачи заявок на получение детских пособий задним числом. Об этом сообщает Федеральная ассоциация самодеятельных объединений наёмных работников для оказания помощи членам объединения по вопросам, связанным с налогом на заработную плату (Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL)). Со дня представления родители смогут получать пособие на ребенка в ретроактивном порядке только в течение шести месяцев, то есть до июля 2017 года. Причина заключается в изменении закона, предназначенном для предотвращения случаев мошенничества и злоупотреблений. В настоящее время пособие на ребенка по-прежнему может применяться в ретроактивном порядке в течение общего срока давности, четырехлетнего срока для установления факта. В частности, это означает, что до 31 декабря 2017 года пособие на ребенка по-прежнему может применяться ретроспективно вплоть до января 2013 года.

Изменения в Deutsche Bahn. Время в пути из Берлина в Мюнхен сокращается на два часа и составит немногим менее четырёх часов. Сделать это позволяет новый маршрут длиной 623 километра. Такой возможностью можно воспользоваться три раза в день, в 6, 12 и 18 часов. Между Берлином и Мюнхеном также будет ежечасный рейс с остановками в Нюрнберге, Эрфурте, Галле и Лейпциге.

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