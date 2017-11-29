В Германии 10% фермеров сработали в убыток

29.11.2017 11:50   ·   0 комментариев

© Visionsi - Fotolia.com

© Visionsi — Fotolia.com

В Германии рост средней прибыли сельскохозяйственных предприятий в 2016-2017 сельскохозяйственном году зафиксирован от 8% до 62%. Таковы данные Союза сельскохозяйственных палат ФРГ, сообщило информационное агентство Rainbow.

За всем тем, как заявлено, 10% сельхозпредприятий страны сработали убыточно. Менее одной трети хозяйств превысили целевую в размере 80 тысяч евро.

Сообщено, что уровень доходов оказался низким из-за кризиса в молочной и мясной отраслях.

balticreporter.com

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