В Германии 10% фермеров сработали в убыток

29.11.2017 11:50 · 0 комментариев

В Германии рост средней прибыли сельскохозяйственных предприятий в 2016-2017 сельскохозяйственном году зафиксирован от 8% до 62%. Таковы данные Союза сельскохозяйственных палат ФРГ, сообщило информационное агентство Rainbow.

За всем тем, как заявлено, 10% сельхозпредприятий страны сработали убыточно. Менее одной трети хозяйств превысили целевую прибыль в размере 80 тысяч евро.

Сообщено, что уровень доходов оказался низким из-за кризиса в молочной и мясной отраслях.

balticreporter.com

молочная отрасль, мясная отрасль, прибыль, сельское хозяйство, фермер