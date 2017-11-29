Lufthansa готовит новый бизнес-класс

29.11.2017 11:44 · 0 комментариев

Lufthansa раскрыла детали одного из своих самых секретных проектов, представив концепцию нового бизнес-класса.

Новый салон появится на регулярных рейсах в 2020 году одновременно с началом коммерческой эксплуатации лайнеров Boeing 777-9.

Главным элементом салона бизнес-класса, который с каждым разом становится все лучше, и залогом исключительного уровня комфорта пассажиров станут новые кресла. Совершенствуя их эргономику, инженеры ставили своей целью обеспечить максимальный комфорт и удобство для пассажиров во время сна.

Кресла в новом салоне бизнес-класса будут не только раскладываться в горизонтальную кровать длиной 220 см, но и обеспечат лучший возможный сон над облаками, в том числе и для тех, кто предпочитает спать на боку. Конструкция спинки кресла была усовершенствована, и теперь в положении «на боку» плечо пассажира будет словно утопать. Это поддерживает позвоночник в прямом положении и обеспечивает здоровый сон.

Кресла нового бизнес-класса Lufthansa были разработаны специально для авиакомпании совместно с ее пассажирами: свыше пятисот пассажиров крупнейшего немецкого перевозчика принимали полноценное участие на разных этапах разработки нового салона.

Были определены две самые важные потребности пассажиров международных рейсов – приватность и оптимальный уровень комфорта во время сна, которые и были максимально учтены при разработке концепции обновленного салона бизнес-класса.

«Новый передовой салон бизнес-класса Lufthansa устанавливает очередную планку авиаотрасли и гарантирует непревзойденный уровень комфорта во время перелета, – комментирует Харри Хомайстер (Harry Hohmeister), член правления Deutsche Lufthansa AG. – Мы непрерывно совершенствуем продукты премиум-класса для наших пассажиров, в соответствии с последними технологическими нововведениями. В своей работе мы всегда ставим во главу угла пожелания и конкретные потребности наших пассажиров. И мы стремимся сделать так, чтобы их авиапутешествие было безупречным. Новый салон бизнес-класса в полной мере демонстрирует инновационный потенциал авиакомпании Lufthansa».

Салон нового Boeing 777-9 значительно шире по сравнению с авиалайнерами предыдущего поколения. В обновленном салоне бизнес-класса это пространство используется максимально эффективно для обеспечения качественно нового уровня комфорта пассажиров. Так, например, теперь все пассажиры бизнес-класса будут иметь прямой доступ к проходу.

Это достигается благодаря выбранной конфигурации салона: кресла расположены по схеме 1-2-1 и 1-1-1. Кроме того, новые кресла обеспечивают значительно больше личного пространства и уединения, создают больше места для хранения и располагают большей поверхностью, на которую пассажиры могут поставить свои вещи.

В зависимости от личных предпочтений путешественники могут выбрать место в различных пространственных конфигурациях. Например, можно выбрать кресло, которое раскладывается в кровать бóльшей длины, или же кресло со столиком с вдвое бóльшей рабочей поверхностью. Новый передовой салон бизнес-класса предложит пассажирам не только роскошь, комфорт и безмятежный отдых во время перелета, но и заботу о здоровье.

Новый бизнес-класс Lufthansa также задает стандарты и с технологической точки зрения. Благодаря цифровым интерфейсам, все функции, настройки кресла и бортовая система развлечений управляются при помощи индивидуальных гаджетов пассажиров. Каждое кресло оборудовано устройством для беспроводной зарядки смартфона или планшета.

Кроме того, планируется, что в будущем все фильмы из обширной бортовой развлекательной системы развлечений, можно будет посмотреть на гораздо бóльшем по размеру экране и в высоком качестве стандарта Full HD.

Ряд новшеств, которые значительно повысят уровень комфорта пассажиров, появится в существующих салонах бизнес-класса уже в следующем году. Так, в начале 2018 года в салоне бизнес-класса на межконтинентальных рейсах появятся новые матрасы. Они были разработаны специально для авиакомпании Lufthansa и призваны гарантировать приятный сон во время полета.

По запросу пассажирам бизнес-класса будет предоставляться удобная одежда для сна – ранее эта опция была доступна лишь в салонах Первого класса. Кроме того, уют будет обеспечен новыми одеялами, которые, несмотря на свою легкость, сохраняют тепло и поддерживают комфортную температуру.

www.euromag.ru

Lufthansa, бизнес-класс, комфорт, пассажиры, самолёты