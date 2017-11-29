Полиция провела крупномасштабную операцию в двух школах Баден-Вюртемберга

29.11.2017 11:42 · 0 комментариев

В Баден-Вюртемберге угрозы амока подняли полицию на ноги. В двух школах полиция провела крупномасштабные рейды. Угрозы были получены по электронной почте в гимназиях Шрамберга (Schramberg) и Оффенбурга (Offenburg). Полицейские окружили школы, а ученики и учителя, как сообщается, находились в классах для обеспечения собственной безопасности.

Полицейские обыскали здания, но подтверждения реальной угрозы не обнаружили. Ученики и учителя чувствуют себя хорошо. В Шрамберге спецподразделению полиции пришлось приземлиться на вертолете.

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