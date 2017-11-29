Полиция провела крупномасштабную операцию в двух школах Баден-Вюртемберга

29.11.2017 11:42   ·   0 комментариев

© Photocreatief.de - Fotolia.com

© Photocreatief.de — Fotolia.com

В Баден-Вюртемберге угрозы амока подняли полицию на ноги. В двух школах провела крупномасштабные рейды. Угрозы были получены по электронной почте в гимназиях Шрамберга (Schramberg) и Оффенбурга (Offenburg). Полицейские окружили школы, а ученики и учителя, как сообщается, находились в классах для обеспечения собственной безопасности.

Полицейские обыскали здания, но подтверждения реальной угрозы не обнаружили. Ученики и учителя чувствуют себя хорошо. В Шрамберге спецподразделению полиции пришлось приземлиться на вертолете.

Теги: 

, , , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Anzeige

Присоединяйся!