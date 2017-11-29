Airbus, Siemens и Rolls-Royce хотят сделать электронный самолет

29.11.2017 11:41   ·   0 комментариев

© dade72 - Fotolia.com

© dade72 — Fotolia.com

Все говорят об электромобиле, а может ли быть ? Этот вопрос задали себе , и Rolls Royce, который является производителем не только роскошных автомобилей, но и авиационных двигателей. Вместе они составили план разработки такого электронного самолёта. Самолет с электродвигателем и тремя обычными реактивными двигателями должен стартовать в 2020 году для первого испытательного полета.

Электрический концерн Siemens изготовит в Мюнхене электрический двигатель мощностью два мегаватта – это половина мощности обычного привода. поставит газовую турбину, которая будет установлена в фюзеляже самолета и будет вырабатывать электроэнергию для электродвигателя. Авиакомпания Airbus отвечает за интеграцию систем. Таким образом будет переоборудован самолет типа BAe 146, модель 80-х годов.

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