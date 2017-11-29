Немецкие туристы на Бали: страх перед большим извержением вулкана

29.11.2017 11:39 · 0 комментариев

Вулкан Гунунг Агунг (Gunung Agung) угрожает дальнейшим извержением. Это касается тысяч немецких туристов, которые находятся на Бали. Из-за боязни извержения вулкана международный аэропорт острова Бали временно закрыт. Власти Индонезии продлили закрытие еще на один день, как сообщил представитель аэропорта недалеко от столицы Денпасар (Denpasar). Существует опасение, что вулканический пепел может повредить двигатели самолета.

По данным Немецкой туристической ассоциации (der Deutsche Reiseverband (DRV)), в настоящее время на Бали насчитывается более 5 000 немецких туристов. Министерство иностранных дел (das Auswärtige Amt) рекомендовало всем туристам на Бали связаться с авиакомпаниями и туроператорами. Представитель национальной службы гражданской защиты Сутопо Нугрохо (Sutopo Nugroho) заявил, что случайные взрывы вместе с пламенем указывают на то, что крупный взрыв неизбежен. Согласно имеющимся сообщениям, никто не пострадал.

Уже в середине сентября появились все признаки неминуемого извержения. Более 130 000 человек бежали из своих деревень в окрестностях вулкана. Почти 25 000 человек по сей день живут в приютах. Последние извержения вулкана происходили в 1963 и 1964 годах. В то время погибло около 1 200 человек. Гунунг Агунг находится более чем в двух часах езды от туристических центров Бали, таких как Кута (Kuta) и Убуд (Ubud). Из более чем пяти миллионов туристов, которые приезжают на остров каждый год, большинство из них видят вулкан только издалека.

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