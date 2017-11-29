Меркель осуждает единоличное решение Шмидта о допуске глифосата

29.11.2017 11:37 · 0 комментариев

Канцлер Ангела Меркель раскритиковала министра сельского хозяйства Кристиана Шмидта (Christian Schmidt) за единоличное одобрение применения глифосата для борьбы с сорняками в ЕС. Однако, очевидно, что политик ХСС может остаться на своем посту. Меркель заявила: «Это не соответствовало инструкциям, разработанным федеральным правительством». Союз и СДПГ договорились о другой процедуре. Это также относится к исполнительному федеральному правительству. Меркель дала понять, что в отношении содержания она больше на стороне Шмидта, чем на стороне министра окружающей среды Барбары Хендрикс (Barbara Hendricks). После этого единоличного голосования Хендрикс призывает к более строгим национальным правилам.

Глифосат – это пестицид, а точнее, гербицид, который применяется для уничтожения растений. Глифосат ингибирует важный фермент в растениях, который не встречается у людей. Он обычно используется перед посадкой, чтобы не подвергать опасности урожаи. За пределами Германии существуют генетически модифицированные культуры, такие как кукуруза, устойчивые к глифосату. В конце июля 2015 года Международное агентство по исследованию рака (Internationale Krebsforschungsagentur der WHO (IARC)) классифицировало глифосат как вероятный канцероген. При этом оно опирается, прежде всего, на результаты экспериментов на животных. В ноябре 2015 года Управление продовольственной безопасности ЕС (EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa)) сделало вывод о том, что глифосат вряд ли вызывает рак.

На голосовании на уровне ЕС в понедельник, 27.11.2017, представитель Германии проголосовал от имени Шмидта за дальнейшее использование глифосата. До сих пор Германия воздерживалась, потому что министр окружающей среды Хендрикс была против яда для сорняков, а Шмидт выступал за его применение. Этот процесс вызвал серьезные расхождения во мнениях между Союзом и СДПГ, которые вскоре могут усложнить формирование правительства.

Christian Schmidt, глифосат, окружающая среда, сельское хозяйство, сорняки