Сколько денег жители Германии хотят потратить на Рождество

29.11.2017 11:35 · 0 комментариев

Покупательное настроение в предрождественский период можно назвать неизменным. Как раз во время горячей фазы рождественских продаж потребительский климат стабилизировался, сообщает GfK. Ранее он уменьшался два раза подряд. Ежемесячный индекс доверия потребителей GfK за декабрь составил 10,7 пункта, как и в ноябре.

На рождественские подарки люди в Германии хотят потратить в среднем 278 евро – и, следовательно, всего на 2 евро меньше, чем в прошлом году. Как и в предыдущие годы, 9 из 10 потребителей намереваются делать подарки на праздник: прежде всего, книги, игрушки и одежду.

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