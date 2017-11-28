Настроения германского бизнеса подскочили к рекордному уровню

28.11.2017 10:55 · 0 комментариев

Уверенность германских компаний поднялась к крайне высокому уровню, так как они отмечают глобальный подъем экономики, пишет Bloomberg. Показатель деловой уверенности страны обновил в ноябре рекордно высокий уровень. Индекс института Ifo поднялся к 117,5 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца в 116,8 пункта, превзойдя ожидания экспертов, полагавших, что он останется без изменений.

В текущем году экономика ФРГ, крупнейшая в Европе, показывала сильный рост на фоне расширения мировой торговли и широкого восстановления валютного блока.

Бундесбанк ожидает, что германский импульс роста будет перенесен и в заключительный квартал, при этом прогноз экспертов предполагает самый быстрый рост с 2011 года.

Показатель ожиданий Ifo поднялся до 111 пунктов с пересмотренных 109,2 пункта, при этом показатель текущих экономических условий опустился до 124,4 пункта со 124,8 пункта.

Препятствием для ускорения роста может выступить политическая неопределенность в стране, появившаяся после того как канцлер Ангела Меркель потерпела поражение в формировании коалиции. В Ifo подчеркнули, что они провели опрос до того, как стало известно о провале переговоров.

Главный экономист ING- Diba AG во Франкфурте Карстен Бжески отметил, что текущая ситуация в Германии является отличной иллюстрацией феномена, характеризующего всю еврозону в течение года: буйная уверенность и сильный экономический рост идут рука об руку с политической неопределенностью и нестабильностью. По его мнению, эта дихотомия может быть легко продолжена в 2018 году.

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