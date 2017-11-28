Гессен призывает запретить Kuwait Airways в Германии

28.11.2017 10:52   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Aircraft Lovers, YouTube

Видеокадр пользователя Aircraft Lovers, YouTube

Парламент земли Гессен призвал федеральное правительство ФРГ запретить садиться и взлетать с немецких аэропортов самолетам национального авиаперевозчика Кувейта – авиакомпании –  до тех пор, пока она не разрешит израильтянам пользоваться ее услугами. Соответствующую резолюцию парламент Гессена 24 ноября принял единогласно в ответ на решение суда Франкфурта, который признал право авиаперевозчика аннулировать билет израильского студента, который летел из Франкфурта в Бангкок.

Как пишет газета Frankfurter Rundschau, лидер Христианско-демократического союза в парламенте Гессена Михаэль Бодденберг назвал документ «четким сигналом против антисемитизма и антиизраильской политики». То, что на законодательном уровне не признает и запрещает компаниям вести какой-либо бизнес с израильтянами, в резолюции назвали «противоречием принципам открытого общества» и «не только антиизраильской, но и откровенно антисемитской политикой».

vybory.org.ua

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