Таможенные следователи ликвидировали в Берлине международную сеть наркоторговцев

28.11.2017 10:50 · 0 комментариев

Находка в мае 2016 года привела к осуждению пяти мужчин в возрасте от 30 до 45 лет из-за коммерческой международной торговли несанкционированными лекарствами и допинговыми средствами, о чем объявляло бюро таможенного расследования Берлин-Бранденбург.

На пресс-конференции было представлено около 2 000 килограммов изъятых средств. 21 ноября пять преступников были приговорены окружным судом Аугсбурга (Augsburg) к тюремному сроку до шести лет. По данным органов власти, мужчины из Германии и Польши изготавливали препараты в квартире в Märkisches Viertel и незаконно ввозили их в Федеративную Республику.

допинг, лекарства, таможня