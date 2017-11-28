В Дюссельдорфе больной пенсионер отдыхал на скамейке и был оштрафован

28.11.2017 10:49 · 0 комментариев

Городская администрация Дюссельдорфа оштрафовала пенсионера, который, по-видимому, страдал от слабоумия, так как он слишком долго сидел на скамейке ожидания на автобусной остановке. Решение о штрафе в размере 35 евро было обосновано тем, что 86-летний пенсионер использовал скамейку на главном вокзале не по назначению, а в качестве места отдыха.

Сотруднику отдела общественного порядка, вероятно, не сразу стало ясно, что пенсионер болен, а не является бездомным или пьяницей. В своем заявлении городские власти признали ошибку и выразили сожаление по поводу инцидента: «Адекватная коммуникация, несомненно, исправила бы ситуацию ещё при её возникновении». Пенсионеру не нужно платить штраф, рассмотрение дела прекращено.

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