В Дюссельдорфе больной пенсионер отдыхал на скамейке и был оштрафован

28.11.2017 10:49   ·   0 комментариев

© Budimir Jevtic - Fotolia.com

© Budimir Jevtic — Fotolia.com

Городская администрация Дюссельдорфа оштрафовала пенсионера, который, по-видимому, страдал от слабоумия, так как он слишком долго сидел на скамейке ожидания на автобусной остановке. Решение о штрафе в размере 35 евро было обосновано тем, что 86-летний использовал скамейку на главном вокзале не по назначению, а в качестве места отдыха.

Сотруднику отдела общественного порядка, вероятно, не сразу стало ясно, что пенсионер болен, а не является бездомным или пьяницей. В своем заявлении городские власти признали ошибку и выразили сожаление по поводу инцидента: «Адекватная коммуникация, несомненно, исправила бы ситуацию ещё при её возникновении». Пенсионеру не нужно платить , рассмотрение дела прекращено.

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