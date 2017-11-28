На мэра города Альтена совершено нападение с ножом

28.11.2017 10:46 · 0 комментариев

Мэр города Альтена, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, Андреас Хольштейн (Andreas Hollstein) подвергся нападению с ножом в закусочной, где продают дёнеры. Как сообщили местные СМИ, политик от ХДС был доставлен в больницу скорой помощью, но уже вечером смог уйти оттуда.

Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет (Armin Laschet) заявил, что органы безопасности предполагают, что в основе этого нападения лежит политика. Нарушитель, который был арестован, по словам Лашета, сделал замечания относительно политики беженцев.

Альтена в округе Märkischer Kreis стала известна всей стране тем, что она принимает больше беженцев, чем нужно было бы принимать в соответствии с правилом распределения. Хольштейн прямо из больницы уже выразил благодарность за поддержку. Мужчина, который пришел ему на помощь, также был легко ранен.

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