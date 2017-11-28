Жители Германии производят слишком много пластиковых отходов

28.11.2017 10:44 · 0 комментариев

Пластиковые пакеты почти полностью изгнаны из немецких супермаркетов, но в Германии все еще собираются тонны пластиковых отходов. В 2015 году в Федеративной Республике было 37 кг пластиковых отходов на душу населения, что примерно на шесть килограммов выше среднего по ЕС, о чем свидетельствует исследование Кельнского института экономики Германии (Kölner Institut der deutschen Wirtschaft).

Потребление пластмассы в расчете на душу населения в Германии в 2005-2015 годах увеличилось на 29 процентов. Однако, чуть меньше половины отходов, произведенных в Германии, перерабатывается, а коэффициент рециркуляции в ЕС составляет 40 процентов.

Согласно исследованию, самое большое количество пластиковых отходов на душу населения производят ирландцы – около 61 кг в год. По всему миру в 2015 году было произведено 322 млн. тонн пластмассовых отходов. Чтобы сдержать производство этих отходов, ЕС намерен представить в начале декабря новую стратегию обращения с искусственными материалами.

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