Пожилые люди стали больше путешествовать

28.11.2017 10:42 · 0 комментариев

Многие пожилые люди наслаждаются выходом на пенсию и любят путешествовать. Поэтому они становятся все более значимыми для индустрии туризма. Пожилые люди сегодня более гибкие, находятся в лучшей форме и больше ориентированы на путешествия, чем раньше. Согласно данным «Анализа путешествий 2017″ («Reiseanalyse 2017″) исследовательского общества Urlaub und Reisen (FUR), в прошлом году работники в возрасте от 55 до 64 лет совершили 7,1 млн. поездок во время отпуска, а пенсионеры в возрасте от 65 до 74 лет – 8,65 млн. поездок.

Согласно прогнозу FUR, доля лиц старше 70 лет во всех поездках на отдых возрастет к 2025 году с нынешних 16 до 19 процентов. Для категории от 60 до 69 лет ожидается увеличение с 14 до 17 процентов. Небольшое увеличение доли рынка до 14 процентов предсказывают эксперты в группе от 30 до 39-летних. С другой стороны, доля всех других возрастных групп, вероятно, снизится и в любом случае будет ниже доли старших возрастных групп.

Однако работники и пенсионеры связывают с лучшими неделями года разные мотивы. Люди, занятые на работе, придают большое значение отдыху и расслаблению. С другой стороны, для пенсионеров важны социальные контакты, разнообразие, развлечения и знакомство друг с другом. Обе группы отличаются также в выборе мест отдыха. Пожилые люди больше путешествуют внутри страны. В целом же, по имеющейся информации, большинство поездок, однако, и среди пенсионеров осуществляется за рубеж.

пенсионеры, пожилые люди, путешествие, туризм