Из-за жалоб пассажиров на головокружение самолёт из Мюнхена в США совершил промежуточную посадку

27.11.2017 10:20 · 0 комментариев

Поскольку некоторым пассажирам вдруг стало плохо, самолёту, следовавшему из Мюнхена в Ньюарк (Newark) в штате Нью-Джерси (New Jersey), пришлось развернуться и совершить промежуточную посадку. Боинг 767-323 рейса 31 авиакомпании United Airlines вылетел в воскресенье утром, 26.11.2017, в 9 часов 20 минут в Америку.

Но незадолго до Атлантики, на высоте Англии, самолет вынужден был развернуться и незапланированно приземлиться в аэропорту Лондон-Хитроу (London-Heathrow). Пассажиры после приземления сообщили на Твиттер, что некоторые из них внезапно пожаловались на головокружение, и поэтому пилот приземлился. Всех пассажиров попросили покинуть самолет и пройти медицинский осмотр.

Точные причины инцидента, по мнению авиакомпании Airlive.net, все еще неясны, также, как и то, почему сразу несколько человек почувствовали головокружение. Первоначально появилось сообщение о том, что с потолка упали кислородные маски. Это может указывать на вредные для здоровья газы или падение давления в кабине. Но авиакомпания пока не подтвердила эту информацию. Согласно сообщению, после инцидента все пассажиры были переведены на другие рейсы.

United Airlines, пассажиры, самолет, самочувствие