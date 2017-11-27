Эксперт: Германия рискует столкнуться с нехваткой сырья

27.11.2017 10:19   ·   0 комментариев

© industrieblick - Fotolia.com

© industrieblick — Fotolia.com

У Германии могут возникнуть сложности с нехваткой сырья. Такой прогноз сделали в Объединении местной промышленности.

По словам специалиста по сырьевому снабжению в объединении германской промышленности Маттиаса Вахтера, спустя некоторое время государство может столкнуться с существенной нехваткой сырья. Ускорить приближение данного кризиса могут нынешние меры, принимаемые немецкими властями, по стимулированию создания электрокаров.

Вахтер заметил, что потребность в растет оперативнее, нежели уровень его выработки. Эксперт указал на то, что без необходимого обеспечения тем или иным видом сырья производство инновационной продукции на территории Германии вскоре имеет все шансы завершиться. Аналитик считает, что без снабжением литием, кобальтом, графитом или марганцем не станет механизмов будущего под знаменитым знаком качеств «Сделано в Германии».

www.vladtime.ru

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Anzeige

Присоединяйся!