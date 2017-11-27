Эксперт: Германия рискует столкнуться с нехваткой сырья

27.11.2017 10:19 · 0 комментариев

У Германии могут возникнуть сложности с нехваткой сырья. Такой прогноз сделали в Объединении местной промышленности.

По словам специалиста по сырьевому снабжению в объединении германской промышленности Маттиаса Вахтера, спустя некоторое время государство может столкнуться с существенной нехваткой сырья. Ускорить приближение данного кризиса могут нынешние меры, принимаемые немецкими властями, по стимулированию создания электрокаров.

Вахтер заметил, что потребность в сырье растет оперативнее, нежели уровень его выработки. Эксперт указал на то, что без необходимого обеспечения тем или иным видом сырья производство инновационной продукции на территории Германии вскоре имеет все шансы завершиться. Аналитик считает, что без снабжением литием, кобальтом, графитом или марганцем не станет механизмов будущего под знаменитым знаком качеств «Сделано в Германии».

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