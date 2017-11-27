Мужчина высадил жену на автомагистрали и уехал

27.11.2017 10:17   ·   0 комментариев

© Gina Sanders - Fotolia.com

© Gina Sanders — Fotolia.com

В субботу, 25.11.2017, мужчина оставил свою жену на автомагистрали. Причина: ему не понравилась её манера вождения. До этого они ехали по автомагистрали 93. 36-летний мужчина постоянно выхватывал руль у жены. Наконец, 42-летняя женщина съехала возле Регенштауфа (Regenstauf) направо и остановилась на обочине дороги. Она не ожидала того, что произошло дальше: по словам полиции, муж насильно вытащил ее из машины и уехал без нее.

Дорожная подобрала женщину на автомагистрали. Пьяного мужчину полицейские обнаружили позже на вечеринке по случаю дня рождения соседа. В настоящее время в его отношении ведётся расследование в связи с опасным вмешательством в дорожное движение, преднамеренным нанесением телесных повреждений, принуждением и пьянством во время дорожного движения.

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