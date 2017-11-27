Во дворе политика-антисемита установили мемориал Холокосту

27.11.2017 10:15 · 0 комментариев

Решив проучить оскандалившегося депутата ультраправой «Альтернативы для Германии» Бьорна Хеке, немецкие активисты из Центра политической красоты установили в его дворе уменьшенную копию мемориала жертвам Холокоста.

Как пишет Deutsche Welle, таким образом они отреагировали на антисемитские слова о мемориале Холокоста в Берлине. Ранее Хек на съезде своей партии назвал Германию единственной нацией в мире, которая установила «памятник позора» в своей столице.

На подготовку акции у активистов ушло около года. Для этого им пришлось даже выкупить участок земли рядом с домом политика. Они надеются, что Хеке будет «наслаждаться видом из окна». Но в его партии придерживаются несколько иного мнения.

«Это психологическая война», — прокомментировал акцию «Центра политической красоты» пресс-секретарь АдГ Штефан Мёллер.

Однако автор оригинального мемориала в немецкой столице, немецкая публицистка Лея Рош, назвала эту идею прекрасной и «изящным наказанием».

Несмотря на намерение активистов ухаживать за мемориалом в течение 2-3 лет или пока политик не извинится, после открытия памятника в их адрес стали поступать угрозы от сторонников Бьорна Хеке. В связи с этим установленный ими мини-мемориал будет находиться под постоянным полицейским наблюдением, а спикер парламента земли Тюрингия Кристиан Кариус призвал правительство приставить охрану и к самим активистам.

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