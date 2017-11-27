Во дворе политика-антисемита установили мемориал Холокосту

27.11.2017 10:15   ·   0 комментариев

Берлин. Мемориала жертвам Холокоста. Видеокадр пользователя Kolodin TV, YouTube

Берлин. Мемориал жертвам Холокоста. Видеокадр пользователя Kolodin TV, YouTube

Решив проучить оскандалившегося депутата ультраправой «Альтернативы для Германии» Бьорна Хеке, немецкие активисты из Центра политической красоты установили в его дворе уменьшенную копию мемориала жертвам Холокоста.

Как пишет Deutsche Welle, таким образом они отреагировали на антисемитские слова о мемориале Холокоста в Берлине. Ранее Хек на съезде своей партии назвал Германию единственной нацией в мире, которая установила « позора» в своей столице.

На подготовку акции у активистов ушло около года. Для этого им пришлось даже выкупить участок земли рядом с домом . Они надеются, что Хеке будет «наслаждаться видом из окна». Но в его партии придерживаются несколько иного мнения.

«Это психологическая война», — прокомментировал акцию «Центра политической красоты» пресс-секретарь АдГ Штефан Мёллер.

Однако автор оригинального мемориала в немецкой столице, немецкая публицистка Лея Рош, назвала эту идею прекрасной и «изящным наказанием».

Несмотря на намерение активистов ухаживать за мемориалом в течение 2-3 лет или пока политик не извинится, после открытия памятника в их адрес стали поступать угрозы от сторонников Бьорна Хеке. В связи с этим установленный ими мини-мемориал будет находиться под постоянным полицейским наблюдением, а спикер парламента земли Тюрингия Кристиан Кариус призвал правительство приставить охрану и к самим активистам.

www.mignews.com

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