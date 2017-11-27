Бундесвер срочно ищет новобранцев

27.11.2017 10:13 · 0 комментариев

Через шесть лет после приостановления воинской обязанности все меньше и меньше мужчин и женщин добровольно отправляются на военную службу. К концу августа на добровольную военную службу в этом году подали заявления 10.105 мужчин и женщин, что означает снижение более чем на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как сообщили в Министерстве обороны (Verteidigungsministerium) агентству Deutsche Presse-Agentur. Кроме того, каждый четвёртый прерывает службу в течение испытательного срока.

Ежегодные минимальные потребности – 8.500 женщин и мужчин на добровольной военной службе – будут обеспечены и в 2017 году. В министерстве говорится о «смещении акцента»: теперь в основном привлекают персонал, который остаётся на долгосрочную перспективу. Заявки на карьеру временного солдата увеличились по сравнению с предыдущим годом почти на три процента, примерно до 33.400 человек. В целом количество кандидатов на военную карьеру – будь то на добровольной военной службе или в качестве временного солдата – сократилось с 44.533 до 43.512 человек.

Воинская повинность для мужчин была приостановлена ​​в 2011 году. Теперь Бундесвер яростно конкурирует с промышленностью за лучшие мозги. Несмотря на сокращение числа претендентов, он может поддерживать уровень своего персонала. По состоянию на конец октября Бундесвер насчитывал 178.847 активных солдат, из которых 170.089 были профессиональными и временными солдатами, а 8.758 – добровольцами. Таким образом, число профессиональных и временных солдат выше ожидаемого предела в 170.000 человек, хотя и ненамного. С точки зрения Министерства обороны, это успех, особенно потому, что в октябре всегда демобилизуется много солдат.

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