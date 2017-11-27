Налоговые инспекторы собрали в 2016 году рекордную сумму

27.11.2017 10:10 · 0 комментариев

Налоговые инспекторы достигли нового высокого уровня. В прошлом году они собрали в Германии рекордный дополнительный доход в размере 3,2 млрд. евро в виде налогов.

Это на 200 миллионов евро больше, чем годом ранее. По данным Федерального министерства финансов (Bundesfinanzministerium), рекорд также обусловлен «особым эффектом»: оценкой приобретенных налоговых компакт-дисков с банковскими данными подозреваемых в уклонении от налогов.

налог, налоговый инспектор