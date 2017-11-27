Жители Германии занимают первое место в еврозоне по наличным деньгам

27.11.2017 10:08   ·   0 комментариев

© Aleksandar Mijatovic - Fotolia.com

© Aleksandar Mijatovic — Fotolia.com

Согласно исследованию Европейского центрального банка (ЕЦБ), у потребителей в Германии столько наличных денег в кошельках, как ни в какой другой стране еврозоны. В 2016 году жители Германии носили с собой в среднем 103 евро – в среднем по странам еврозоны было всего лишь 65 евро. Дальше следуют Люксембург (102 евро) и Австрия (89). Наименьшими деньгами в кошельке располагают португальцы (29), французы (32) и латыши (41).

Исследование показывает, что более популярны среди потребителей в Европе, чем часто предполагают. В связи с распространением безналичных средств оплаты эксперты уже предсказывали конец банкнотам и монетам. Однако для этого, по мнению ЕЦБ, все еще не хватает необходимой технологии.

Жители Германии лидируют не только по количеству наличных денег в кошельке, но и входят в группу лидеров по наличным платежам на кассе. 80 процентов транзакций в стране оплачиваются наличными. Еще больше их на Мальте (92 процента), на Кипре (88), в Испании (87) и Италии (86). Жители Германии не одиноки в своей лояльности к наличным деньгам. Несмотря на распространение безналичных платежей, наличные деньги остаются доминирующим средством платежа, отмечает ЕЦБ.

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Anzeige

Присоединяйся!