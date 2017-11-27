Жители Германии занимают первое место в еврозоне по наличным деньгам

27.11.2017 10:08 · 0 комментариев

Согласно исследованию Европейского центрального банка (ЕЦБ), у потребителей в Германии столько наличных денег в кошельках, как ни в какой другой стране еврозоны. В 2016 году жители Германии носили с собой в среднем 103 евро – в среднем по странам еврозоны было всего лишь 65 евро. Дальше следуют Люксембург (102 евро) и Австрия (89). Наименьшими деньгами в кошельке располагают португальцы (29), французы (32) и латыши (41).

Исследование показывает, что наличные деньги более популярны среди потребителей в Европе, чем часто предполагают. В связи с распространением безналичных средств оплаты эксперты уже предсказывали конец банкнотам и монетам. Однако для этого, по мнению ЕЦБ, все еще не хватает необходимой технологии.

Жители Германии лидируют не только по количеству наличных денег в кошельке, но и входят в группу лидеров по наличным платежам на кассе. 80 процентов транзакций в стране оплачиваются наличными. Еще больше их на Мальте (92 процента), на Кипре (88), в Испании (87) и Италии (86). Жители Германии не одиноки в своей лояльности к наличным деньгам. Несмотря на распространение безналичных платежей, наличные деньги остаются доминирующим средством платежа, отмечает ЕЦБ.

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