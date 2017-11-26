Автомобиль врезался в толпу людей

26.11.2017 11:22   ·   0 комментариев

© Kadmy - Fotolia.com

© Kadmy — Fotolia.com

В Германии в результате наезда автомобиля на группу пешеходов в Куксхафене пострадали шесть человек. Об этом сообщили в полиции, пишет korrespondent.net.

Как отмечается, водитель совершил умышленно. «Водитель был доставлен в полицию для допроса. По предварительным данным, он умышленно наехал на пешеходов», — сказано в сообщении.

В полиции подчеркивают, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Все пострадавшие госпитализированы.

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