Автомобиль врезался в толпу людей

26.11.2017 11:22 · 0 комментариев

В Германии в результате наезда автомобиля на группу пешеходов в Куксхафене пострадали шесть человек. Об этом сообщили в полиции, пишет korrespondent.net.

Как отмечается, водитель совершил наезд умышленно. «Водитель был доставлен в полицию для допроса. По предварительным данным, он умышленно наехал на пешеходов», — сказано в сообщении.

В полиции подчеркивают, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Все пострадавшие госпитализированы.

авария, наезд