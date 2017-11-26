Автомобиль врезался в толпу людей
26.11.2017 11:22 · 0 комментариев
В Германии в результате наезда автомобиля на группу пешеходов в Куксхафене пострадали шесть человек. Об этом сообщили в полиции, пишет korrespondent.net.
Как отмечается, водитель совершил наезд умышленно. «Водитель был доставлен в полицию для допроса. По предварительным данным, он умышленно наехал на пешеходов», — сказано в сообщении.
В полиции подчеркивают, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Все пострадавшие госпитализированы.
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