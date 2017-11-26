Загадочное письмо вызвало тревогу в Зауэрланде

26.11.2017 11:20 · 0 комментариев

После открытия таинственного письма и эвакуации полицейского участка в Зауэрланде (Sauerland) следователи пытаются разгадать его тайну. При открытии конверта вечером 24.11.2017 пять человек получили легкие повреждения. Также ещё утром 25.11.2017 было непонятно, почему они почувствовали себя плохо, и у них появилось головокружение.

Как сказал представитель полиции утром 25.11.2017, письмо, очевидно, пришло из Саудовской Аравии, есть соответствующие доказательства. 31-летняя адресат принесла его в полицию в Хемере (Hemer) в пятницу вечером, так как она не знает никого в этой арабской стране и поэтому скептически отнеслась к письму.

Как только конверт был открыт, женщина-адресат, женщина-полицейская и ещё три полицейских пожаловались на тошноту, зуд и головокружение. Однако, после эвакуации полицейского участка эксперты Дортмунда не смогли обнаружить какие-либо токсичные вещества.

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