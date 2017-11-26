Женщина отдала найденную сумку с 7000 евро в полицию

26.11.2017 11:17 · 0 комментариев

Честная женщина, нашедшая небольшую сумку с 7 000 евро, отдала её в полицию в Хагене (Hagen), Северный Рейн-Вестфалия. Женщина нашла сумку в холле одного из банков. Сначала она хотела передать деньги сотрудникам банка, однако, на дверях висело объявление, что отделение закрыто из-за мероприятия по повышению квалификации.

Затем 31-летняя женщина направилась по адресу потерявшего сумку, чей адрес она обнаружила на бумагах в найденной сумке. Поскольку мужчины не было дома, женщина из Хаген-Хохенлимбурга (Hagen-Hohenlimburg) отнесла свою находку в полицию. Вознаграждения 31-летняя женщина не захотела.

Сумка и её содержимое были потеряны 82-летним клиентом банка во вторник, 21.11.2017. Он не сообщал о предполагаемой краже до среды, 22.11.2017. Благодаря честной женщине он смог получить свое имущество.

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