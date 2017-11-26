В Саксонии обнаружена жертва убийства 500-летней давности

26.11.2017 11:14 · 0 комментариев

Ученые обнаружили во время раскопок в бывшем францисканском монастыре Аннаберг-Бухгольц (Annaberg-Buchholz) скелет жертвы средневекового убийства. Среди 28 похороненных, найденных в могилах, были обнаружены останки человека, которому были нанесены тяжелые удары по черепу. Археологи сразу же заподозрили, что это жертва убийства.

Архивное исследование показало: в случае с убитым речь идёт, вероятно, о состоятельном торговце Иоганне Венгемейере (Johann Wengemeyer), который был убит в мае 1514 года и похоронен в францисканской церкви. Согласно документам, два его убийцы были арестованы и казнены. Подозревали, что их заказчиком был богатый патриций из Нюрнберга Андреас Тухер (Andreas Tucher), но этот факт никогда не был доказан.

археологи, история, раскопки