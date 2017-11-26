В Бундестаге запретили гаджеты во время заседаний

26.11.2017 11:12 · 0 комментариев

Новоизбранный председатель Бундестага 75-летний Вольфганг Шойбле разослал всем парламентариям нового созыва письмо с запретом на использование гаджетов во время пленарных заседаний.

По его мнению, «использование приборов для фотографирования, написания твитов или распространения сообщений о ходе пленарного заседания» является «неуместным, а поэтому нежелательным», сообщает DW.

Председатель Бундестага, который ранее возглавлял немецкое министерство финансов, также призвал к «сдержанному» использованию мобильных телефонов и планшетов во время парламентских дискуссий.

В ответ пользователи соцсетей взорвались негодованием. В интернете письмо Шойбле назвали «запретом на Twitter» и припомнили ему каждое фото с телефоном в руках в зале заседаний Бундестага. Особенно активно его тролили за случай 5-летней давности, когда журналисты заметили, как тогдашний глава минфина Германии увлеченно играет на планшете в судоку во время обсуждения в Бундестаге финансовой помощи Греции.

По мнению других, правильное использование социальных медиа — это «медийный символ прозрачности, как и стеклянный купол Рейхстага».

mig.com.ua

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