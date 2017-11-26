Немецкие кинематографисты требуют переориентации Берлинале

26.11.2017 11:10 · 0 комментариев

В общей сложности 79 немецких режиссеров, в том числе Фатих Акин (Fatih Akin), Доминик Граф (Dominik Graf), Марен Аде (Maren Ade) и Фолькер Шлёндорф (Volker Schlöndorff), требуют перестройки Берлинале. Цель должна состоять в том, чтобы «программно обновить фестиваль и очистить его», — требуют режиссеры, согласно изданию «Spiegel», в совместном заявлении.

Поводом для этого является поиск преемника руководителя берлинского фестиваля Дитера Косслика (Dieter Kosslick), контракт которого истекает в 2019 году. За избрание следующего директора фестиваля отвечает министр культуры Моника Грютерс (Monika Grütters).

Со своей стороны, режиссеры и кинематографисты предлагают создать международную комиссию по гендерному равенству, которая также должна подумать о фундаментальной направленности фестиваля. «Цель должна заключаться в том, чтобы найти выдающуюся кураторскую личность, которая увлечена кино, хорошо работает по всему миру и способна в будущем руководить фестивалем на равных с Каннами и Венецией», — заявили режиссеры.

Берлинале, кино, фестиваль