Меркель выступает против новых выборов

26.11.2017 11:08 · 0 комментариев

Вскоре после провала «ямайских переговоров» канцлер Ангела Меркель не исключала новых выборов, но сейчас она выступила на партийном съезде совершенно иначе. Меркель решительно высказалась против новых выборов. Канцлер выдвинула требования к новой Большой коалиции. «Я вообще не думаю, что мы ничего не сможем сделать с этим результатом, что мы снова попросим людей идти на новые выборы», — сказала председатель ХДС в 30-минутной речи на съезде ХДС федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в Кюлунгсборне (Kühlungsborn).

Политики получили от избирателей мандат на создание правительства. После выборов в Бундестаг было ясно, что будет сложно объединить СвДП и партию Зелёных вместе с Союзом. После объявления о решении СДПГ пойти в оппозицию другой возможности нет. С точки зрения Союза, результаты зондирующих переговоров были хорошими, многое было достигнуто. Вспоминая Большую коалицию последней каденции, Меркель сказала, что был достигнут компромисс.

Некоторое беспокойство возникло, когда делегат Вольфганг Григер (Wolfgang Grieger) призвал к отставке Меркель. «Двенадцать лет энергетической политики – фарс. Политика обороны катастрофична». Никогда раньше канцлер не была настолько «жаждущей власти и непатриотичной», – сказал Григер. Другие делегаты отреагировали на это выступление с большим недовольством.

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