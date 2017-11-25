На немецких улицах появились необычные «рождественские подарки»
25.11.2017 10:23 · 0 комментариев
В Германии к Рождеству задекорировали бетонные блоки, предназначенные для защиты от террористов. Они превратились в мешки с подарками, украшенные бантами.
Подобные заграждения в целях безопасности стали устанавливать в Германии после теракта в Берлине. В прошлом году, грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. Одиннадцать человек погибли, более 50 пострадали.
Теги:
безопасность, защита, ограждение, терроризм
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