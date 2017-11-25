На немецких улицах появились необычные «рождественские подарки»

25.11.2017 10:23   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Россия 24, YouTube

Видеокадр пользователя Россия 24, YouTube

В Германии к Рождеству задекорировали бетонные блоки, предназначенные для защиты от террористов. Они превратились в мешки с подарками, украшенные бантами.

Подобные заграждения в целях безопасности стали устанавливать в Германии после теракта в Берлине. В прошлом году, грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. Одиннадцать человек погибли, более 50 пострадали.

www.vesti.ru

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