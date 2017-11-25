Германия теряет рабочие места из-за санкций

25.11.2017 10:20 · 0 комментариев

Германия потеряла из-за антироссийских санкций более 42 тысяч рабочих мест. Такие данные сообщил в интервью газете «Известия» депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер.

«По оценкам немецких предприятий, Германия потеряла из-за санкций более 42 тысяч рабочих мест. А некоторые компании и вовсе обанкротились. Очевидно, что санкции наносят ущерб немецкой экономике и препятствуют улучшению благосостояния наших граждан. Ведь продажа высококачественной продукции на зарубежных рынках всегда была основой немецкой экономики», — приводит издание слова Фронмайера.

Он также заявил, что партия «Альтернатива для Германии» намерена инициировать снятие антироссийских санкций. Касаясь крымского вопроса, политик подчеркнул, что считает его российской территорией, сообщает РИА Новости.

«По мнению большинства западных юристов, присоединение Крыма к России противоречит международному праву. Считаю этот вопрос спорным. Ведь, к примеру, Запад не посчитал отделение Косово нарушением территориального суверенитета Сербии. Однако на фоне рассуждения юристов существует политическая реальность. Крым — часть России, это не изменится. И очевидно, что жители Крыма больше тяготеют к России, нежели к Украине. И при любом урегулировании отношений с Россией следует смириться с тем, что Крым — российская территория. Мы будем выступать за такое урегулирование», — отметил Маркус Фронмайер.

Euromag.ru

Альтернатива для Германии, санкции, экономика