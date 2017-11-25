Университет Трира закрыт: после угрозы амока арестован студент

25.11.2017 10:18   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Blaulichtnews Trier, YouTube

Видеокадр пользователя Blaulichtnews Trier, YouTube

Из-за угрозы амока в университете Трира (Universität Trier) арестовала студента. Полиция Трира сообщила: он подозревается в том, что в четверг вечером, 23.11.2017, объявил в социальных сетях об амоке. 23-летний мужчина пригрозил, что в пятницу утром, 24.11.2017, ворвётся с полуавтоматическим оружием на лекцию по уголовному праву, чтобы убивать людей.

Поскольку объявление преступника было очень конкретным, его чат-партнеры сообщили об этом в полицию в конце дня в четверг, 23.11.2017. Оператор службы социальных сетей образцовым образом поддержал расследование. Таким образом, были идентифицированы мужчина, его дом вблизи университета и его аккаунт. Утром спецподразделение задержало подозреваемого в его квартире в Трире.

Во время обыска квартиры полиция Рейнланд-Пфальца обнаружила обширные доказательства, но не нашла оружия. По словам полиции, молодой человек родом из этого же региона. Чтобы исключить любой остаточный риск, полиция заблокировала здание Audimax и столовую в качестве меры предосторожности. Во второй половине дня полиция заявила, что «нет доказательств продолжающейся опасности».

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