Полиция ищет украденную бороду Санта-Клауса

25.11.2017 10:16 · 0 комментариев

До Рождества остался всего один месяц! К сожалению, не везде царит праздничная атмосфера: в Бохуме преступник ограбил Санта-Клауса, который в течение многих лет летал в воздухе со своими салазками на рождественском рынке города. Полиция объявила, что у актера, играющего Санта-Клауса и происходящего из традиционной семьи цирковых артистов, в среду, 22.11.2017, украли два чемодана.

В первом был костюм Санта-Клауса, во втором, среди прочего, несколько бород Санта-Клауса. Чемодан с костюмом был позже найден на заднем дворе в Бохуме, чемодан с бородами бесследно исчез. Криминальная полиция Бохума обратилась с просьбой помочь найти неизвестных воров.

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