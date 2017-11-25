Женщина-врач осуждена за рекламу абортов

25.11.2017 10:14 · 0 комментариев

Из-за несанкционированной рекламы абортов окружной суд Гиссена (Gießen) приговорил врача Кристину Хэнель (Kristina Hänel) к штрафу. Суд установил 40 ежедневных тарифов по 150 евро каждый в соответствии с требованиями прокурора.

По мнению судьи, Хэнель нарушила статью 219а Уголовного кодекса. Статья запрещает предлагать, объявлять или хвалить аборты, если за это получают «имущественную выгоду». Суд воспринял это как данность, потому что врачам всегда платят за услуги.

Хэнель, 61 год, с начала 1980-х годов врач общей практики, на своем веб-сайте в рамках своего спектра услуг также включила термин «аборт». Те, кто нажимал на ссылку, получал информационный материал – вначале как pdf-документ для загрузки, а теперь только по электронной почте.

В последние годы на Хэнель дважды подавали иски противники абортов из организации «Никогда больше» («Nie wieder»). В обоих случаях судебные процессы были прекращены.

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