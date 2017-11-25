Бундесрат объявил о борьбе с вымиранием пчел

25.11.2017 10:13 · 0 комментариев

Вымирание пчел стало теперь политической проблемой. Бундесрат хочет вмешаться и обеспечить лучшее кормление для пчел. Для этой цели нужно сеять в экологически приоритетных областях цветущие растения, дающие больше пыльцы и нектара, также в закрытый сезон до 15 мая каждого года.

Согласно последним исследованиям, число пчел и других опыляющих насекомых в период между 1989 и 2015 годами сократилось на 75 процентов. Об этом говорится в резолюции, принятой палатой федеральных земель.

Федеральное правительство должно обеспечить стимулы для фермеров для того чтобы более привлекательными были посевы цветковых смесей, которые обеспечивают пищу для пчел и насекомых, говорится в резолюции. Ученые уже долгое время с большой озабоченностью наблюдают смертность пчел. Одной из причин является увеличение использования инсектицидов.

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