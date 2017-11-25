Исследование показывает: уровень жизни увеличивается, риск деменции уменьшается

25.11.2017 10:11 · 0 комментариев

Несмотря на более высокую продолжительность жизни в западном мире, врачи не наблюдают увеличения случаев деменции. По словам Роберта Пернецки (Robert Perneczky), заведующего отделом геронтопсихиатрии в клинике Университета Людвига-Максимилиана (Ludwig-Maximilians-Universität) в Мюнхене, случаев этого заболевания меньше, чем ожидалось.

Риск деменции падает в европейских странах. Это подтвердили исследования в Швеции, Англии, а также в США. Основными причинами позитивного развития являются лучший образ жизни с физическими упражнениями и здоровым питанием и общее улучшение просвещения.

деменция, продолжительность жизни, старение