Исследование показывает: уровень жизни увеличивается, риск деменции уменьшается

25.11.2017 10:11   ·   0 комментариев

© Yuri Arcurs - Fotolia.com

© Yuri Arcurs — Fotolia.com

Несмотря на более высокую в западном мире, врачи не наблюдают увеличения случаев деменции. По словам Роберта Пернецки (Robert Perneczky), заведующего отделом геронтопсихиатрии в клинике Университета Людвига-Максимилиана (Ludwig-Maximilians-Universität) в Мюнхене, случаев этого заболевания меньше, чем ожидалось.

Риск деменции падает в европейских странах. Это подтвердили исследования в Швеции, Англии, а также в США. Основными причинами позитивного развития являются лучший образ жизни с физическими упражнениями и здоровым питанием и общее улучшение просвещения.

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Anzeige

Присоединяйся!