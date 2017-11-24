Эксгибиционисты снова преследуют женщин в Мюнхене

24.11.2017 08:35   ·   0 комментариев

© Photographee.eu - Fotolia.com

© Photographee.eu — Fotolia.com

В Мюнхене снова появились два эксгибициониста: в течение недели зафиксированы четвёртый и пятый случаи. Примерно в 22 часа 15 минут 25-летний молодой человек в темной кожаной куртке с черным капюшоном и лёгкой футболке преследовал женщину от станции метро Scheidplatz через улицу Belgradstraße до подъезда многоквартирного дома. 23-летняя женщина закричала и набрала экстренный вызов полиции 110. Мужчина сбежал, и его не удалось поймать, хотя поиск был начат немедленно.

Однако полиции удалось арестовать 23-летнего мужчину, который показывал свои гениталии в четверг утром на станции метро Giesing. Мужчина, который приставал к 63-летней жительнице Мюнхена, был арестован полицией на месте.

В 2016 году мюнхенская полиция зарегистрировала 177 случаев эксгибиционизма. Это означает снижение на 13,2 процентов по сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано 204 случая. По словам полиции, всё больше мужественных женщин набирают экстренный вызов 110, когда их преследуют.

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