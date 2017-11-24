Полиция Германии предотвратила запланированный на Рождество теракт

24.11.2017 08:33   ·   0 комментариев

© StockPixstore - Fotolia.com

© StockPixstore — Fotolia.com

Правоохранители Германии сообщили, что им удалось предотвратить террористический акт, который, предположительно, планировалось устроить во время праздничной ярмарки на . Предположительно, злоумышленники планировали устроить его на Рождество во время традиционной праздничной ярмарки, сообщает Версия, ссылаясь на зарубежные СМИ.

В четырех немецких городах состоялись антитеррористические , целью которых стало выявление потенциальных террористов. Результатом спецопераций стало задержание шестерых граждан Сирии. Как обращают внимание представители правоохранительных органов, сирийцы занимались изучением районов в ряде городов, в том числе, и в Берлине, в которых в дни празднования Рождества и Нового года будут развернуты ярмарки.

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