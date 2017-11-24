Полиция Германии предотвратила запланированный на Рождество теракт

24.11.2017 08:33 · 0 комментариев

Правоохранители Германии сообщили, что им удалось предотвратить террористический акт, который, предположительно, планировалось устроить во время праздничной ярмарки на Рождество. Предположительно, злоумышленники планировали устроить его на Рождество во время традиционной праздничной ярмарки, сообщает Версия, ссылаясь на зарубежные СМИ.

В четырех немецких городах состоялись антитеррористические рейды, целью которых стало выявление потенциальных террористов. Результатом спецопераций стало задержание шестерых граждан Сирии. Как обращают внимание представители правоохранительных органов, сирийцы занимались изучением районов в ряде городов, в том числе, и в Берлине, в которых в дни празднования Рождества и Нового года будут развернуты ярмарки.

полиция, рейды, Рождество, теракт, ярмарка