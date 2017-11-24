Ожидаемая продолжительность жизни у жителей Германии более короткая, чем у итальянцев

24.11.2017 08:31 · 0 комментариев

Ожидаемая продолжительность жизни в Германии значительно ниже, чем в таких странах, как Испания, Италия или Франция. Федеративная Республика находится только на 18-м месте среди 28 стран ЕС. Это следует из доклада Комиссии ЕС по здоровью людей в Германии.

Например, ребенок, родившийся в 2015 году в Германии, может статистически в среднем ожидать, что проживёт 80,7 лет. В Испании ожидаемая продолжительность жизни составляет 83 года, в Италии – 82,7 и во Франции – 82,4 года.

Показатель Германии по-прежнему находится выше среднего уровня ЕС, который составляет 80,6 лет. Самые слабые показатели у Латвии (74,8 лет), Болгарии (74,7) и Литвы (74,6).

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