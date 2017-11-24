Lufthansа предложила купить Alitalia

24.11.2017 08:28 · 0 комментариев

Национальная авиакомпания Германии расширяет свою сеть в Европе. Ее новой целью стала Италия. Завоевать итальянский рынок пассажирских авиаперевозок Lufthansа намеревается путем приобретения Alitalia.

Немецкий перевозчик предложил 250 млн. евро за выкуп большей части флота обанкротившейся Alitalia, половины персонала и всех слотов, используемых некогда итальянской авиакомпанией, сообщает Deplacements Pros.

По данным итальянских источников, около сотни самолетов Alitalia будут сохранены, а из 12 000 сотрудников Lufthansа наймет 6 000. Немецкий перевозчик уже подтвердил, что будет использовать римский аэропорт для осуществления части трансатлантических рейсов до Северной и Южной Америк, а миланский аэропорт оставит для европейских направлений.

Euromag.ru

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