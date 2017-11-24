44 школьника пострадали от перцового аэрозоля

24.11.2017 08:26   ·   0 комментариев

© Dmitry Vereshchagin - Fotolia.com

© Dmitry Vereshchagin — Fotolia.com

В одной из школ Бохума (Bochum) 44 ученика получили лёгкие повреждения от перцового аэрозоля. По словам полиции, газ раздражающего действия распылялся в коридоре. Сотни школьников и учителей вынуждены были покинуть здание. У большинства пострадавших оказалось раздражение дыхательных путей из-за того, что они проходили через облако перцового аэрозоля.

Полиция подозревает, что раздражающий газ распылили ученики. Двое из пострадавших были временно госпитализированы. Один упал и ранил руку, а у другого оказались более сильные респираторные проблемы. Полиция ведёт расследование в связи с опасными телесными повреждениями.

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