Новый рекорд: число ночевок в Германии впервые превысило 450 миллионов

24.11.2017 08:25 · 0 комментариев

В восьмой раз подряд Германия бьёт все рекорды с точки зрения туризма: число ночевок в Германии в текущем году впервые достигло отметки в 450 миллионов. Об этом сообщила Немецкая ассоциация туризма (der Deutsche Tourismusverband (DTV)).

В 2016 году Германия была более популярна в качестве места для путешествий, чем когда-либо прежде. С количеством ночевок 447,3 миллиона Федеративная Республика достигла нового рекордного показателя, который снова был превышен.

Германия также извлекает выгоду из того факта, что многие отдыхающие в настоящее время проявляют осмотрительность и не едут в Северную Африку или Турцию. Однако, независимо от этого, туризм внутри Германии неуклонно растет уже в течение некоторого времени. Многие ценят немецкое качество.

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