Чего хотят дети на Рождество
24.11.2017 08:23 · 0 комментариев
Ещё до начала Адвентов в Рождественское почтовое отделение Химмельштур (Himmelsthür) поступило около 3500 писем. С 23.11.2017 будут даваться ответы на желания детей со всего мира, направленные Санта-Клаусу. Письма от девочек и мальчиков приходят со всех континентов. В почтовом отделении говорят, что на каждое письмо будет дан ответ.
В верхней части списка пожеланий находятся новейший смартфон, собственный пони или снег на Рождество. Криста Дюнкер, которая помогает Санта-Клаусу в Химмельштуре с 1970-х годов, заметила, что дети из Германии часто выражают требовательные материальные пожелания.
С другой стороны, из регионов, охваченных конфликтами, часто поступают пожелания мира, например, в последние годы из Украины.
Теги:
Himmelsthür, письма, подарки, пожелания, Рождество, Санта-Клаус
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