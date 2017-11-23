Женщина ходила по Фрайбургу с самурайским мечом

23.11.2017 08:33 · 0 комментариев

Такое происходит не каждый день: утром 22.11.2017 в полицию во Фрайбурге поступил экстренный вызов в связи с тем, что по улицам ходит женщина с самурайским мечом. Как сообщили в полиции, согласно первым выводам, 38-летняя женщина появилась с мечом в клинике и потребовала выдать ей лекарства.

В ходе инцидента никто не пострадал. Экипажи нескольких патрульных машин позже встретили женщину недалеко от клиники, но у неё в то время уже больше не было меча. Полиция доставила женщину в больницу для обследования, а затем отправилась на поиски меча.

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