Признание в убийстве состоялось через 26 лет

23.11.2017 08:32 · 0 комментариев

Более чем через 26 лет после убийства женщины в Бонне предполагаемый убийца предстал перед судом. 52-летний преступник поручил своему защитнику заявить в начале судебного разбирательства по делу об убийстве в окружном суде Бонна, что «обвинения, указанные в обвинительном заключении, в принципе, верны».

Его обвиняют в суде в том, что 11 ноября 1991 года он совершил нападение на 38-летнюю женщину в её доме, связал и убил её. В то время полиция не смогла найти преступника.

Процесс спустя 26 лет происходит потому, что неожиданно в начале 2017 года преступник признался в убийстве после того, как его поймали за вождение в нетрезвом состоянии. Он сказал в суде, что никак не мог забыть об убийстве и хотел избавиться от этого бремени.

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