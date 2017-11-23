Новый тест Pisa-Test: школьники Германии хорошо работают в команде

23.11.2017 08:29   ·   0 комментариев

© Syda Productions - Fotolia.com

© Syda Productions — Fotolia.com

Немецкие намного лучше работают в команде, чем в среднем 15-летние в других странах, и эта способность у них лучше, чем их отдельные достижения в области математики, науки и чтения. Об этом свидетельствует новая оценка данных PISA, опубликованных во вторник утром, 21.11.2017.

Согласно полученным данным, немецкие школьники способны решать особенно сложные проблемы вместе с другими. Среди 52 стран, системы образования которых сравнивались, девятиклассники Германии заняли двенадцатое место и, таким образом, оказались в верхней четверти, что сопоставимо с такими странами, как Австралия, США, Дания и Великобритания.

На компьютере 15-летним детям приходилось решать различные задачи, которые можно было бы решить только в ходе обсуждения с другими. Эти партнёры имитировались тестовой программой. Например, группа должна была найти место для школьной поездки, исследуя плюсы и минусы различных целей и выясняя недоразумение, которое было «встроено» в тест.

Различия между особенно хорошими и особенно слабыми учащимися в Германии больше, чем в других странах. Эта так называемая дисперсия успеваемости в немецких школах на 13% выше, чем в среднем по ОЭСР, и является четким указанием на значительный разброс сил в школьной системе.

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