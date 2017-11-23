Федеральное правительство хочет доставить детей ИГИЛ в Германию

23.11.2017 08:27   ·   0 комментариев

© mast3r - Fotolia.com

© mast3r — Fotolia.com

По информации издания «Süddeutsche Zeitung», каналов NDR и WDR, Министерство иностранных дел обратилось к правительству Ирака с просьбой дать разрешение на вывоз детей немецких членов . Ответ не был получен до сих пор.

Предполагается, что, согласно последней переписи, по меньшей мере полдюжины немецких несовершеннолетних уже находятся в центрах содержания под стражей и в центрах допросов в Ираке. Большинство из них маленькие или даже очень маленькие . Они сидят вместе со своими матерями, которых отследили и арестовали после распада ИГИЛ в зоне военных действий.

Федеральное правительство ожидает, что количество детей с немецким гражданством ещё увеличится. Из примерно 940 человек, эмигрировавших в ИГИЛ из Германии, две трети имеют немецкое гражданство.

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