Во время строительных работ в Гамбурге экскаваторщик выкопал свастику

23.11.2017 08:25   ·   0 комментариев

© Kara - Fotolia.com

© Kara — Fotolia.com

Во время строительных работ на спортивной площадке в гамбургском районе Бильштедт (Billstedt) водитель экскаватора натолкнулся на огромную свастику. Это произошло, когда экскаватор выкапывал фундамент для новых раздевалок на площади, где играют игроки спортивного объединения Бильштедт/Хорн (Billstedt/Horn).

На этом месте стоял большой , который был снесен несколько десятилетий назад. После этого все остальное было заполнено песком. Диаметр свастики из железобетона составляет около трех метров.

Ведомство по охране памятников (Denkmalschutzamt) проинформировало о том, что должна исчезнуть как можно скорее. Спортивная деятельность продолжается как обычно. Однако строительство может занять немного больше времени. Из-за массивного материала экскаватора будет недостаточно. Вероятно, для устранения строительного препятствия будут нужны несколько отбойных молотков.

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