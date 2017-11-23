Во время строительных работ в Гамбурге экскаваторщик выкопал свастику

23.11.2017 08:25 · 0 комментариев

Во время строительных работ на спортивной площадке в гамбургском районе Бильштедт (Billstedt) водитель экскаватора натолкнулся на огромную свастику. Это произошло, когда экскаватор выкапывал фундамент для новых раздевалок на площади, где играют игроки спортивного объединения Бильштедт/Хорн (Billstedt/Horn).

На этом месте стоял большой памятник, который был снесен несколько десятилетий назад. После этого все остальное было заполнено песком. Диаметр свастики из железобетона составляет около трех метров.

Ведомство по охране памятников (Denkmalschutzamt) проинформировало о том, что свастика должна исчезнуть как можно скорее. Спортивная деятельность продолжается как обычно. Однако строительство может занять немного больше времени. Из-за массивного материала экскаватора будет недостаточно. Вероятно, для устранения строительного препятствия будут нужны несколько отбойных молотков.

памятник, свастика, строительные работы