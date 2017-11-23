40 000 беженцев должны до 2020 года поступить на учёбу в высшие учебные заведения

23.11.2017 08:23 · 0 комментариев

Интеграция беженцев в Германии идет полным ходом. В 2020 году, согласно одному из исследований, в высшие учебные заведения Германии будут зачислены, по меньшей мере, 40 000 беженцев.

Но их также может быть вдвое больше, если будут устранены такие факторы, как нехватка языковых знаний, проблемы со здоровьем и финансовые препятствия. Таковы результаты отчета консалтинговой фирмы McKinsey.

В отчёте говорится, что мотивация многих беженцев в первые месяцы после их прибытия в Германию особенно высока. Этот потенциал следует лучше использовать, а продолжительность процесса – от въезда в страну до начала учебы – необходимо сократить путем расширения подготовительных языковых и технических курсов в университетах.

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