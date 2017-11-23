Вниманию потребителей: что изменится в 2018 году

23.11.2017 08:21 · 0 комментариев

Пенсионные взносы незначительно снизятся. Сотрудники могут надеяться на небольшое сокращение пенсионных взносов на предстоящий год. Немецкий фонд пенсионного страхования (Deutsche Rentenversicherung) ожидает, что взносы с нового года будут сокращены с нынешних 18,7% до 18,6% и только к 2023 году возрастут до 18,7%, если правовая основа останется без изменений.

Увеличение ставок Hartz IV. Ежемесячная стандартная ставка для одиноких получателей Hartz IV повышается с 1 января 2018 года с нынешних 409 евро до 416 евро, а для супружеских пар увеличивается с 368 евро до 374 евро на одного партнера.

Повышение пенсий. Ожидается, что с 1 июля 2018 года пенсионные пособия увеличатся примерно на три процента. Однако для этого требуется, чтобы заработная плата развивалась так, как она развивается в настоящее время. Решение должно быть принято весной 2018 года.

Упраздняется банкнота 500 евро. Самая большая банкнота общей валюты больше не печатается и с конца 2018 года больше не будет выпускаться.

Введение третьего пола. Согласно постановлению Федерального конституционного суда (Bundesverfassungsgericht) в Карлсруэ, законодатель должен к концу 2018 года разработать новое регулирование, в котором помимо «мужского» и «женского» будет включено положительное название третьего пола.

Выплата пособий по безработице в супермаркетах. Федеральное агентство по трудоустройству (Bundesagentur für Arbeit) объявило, что оно будет прекращать выплаты наличными деньгами в центрах занятости и агентствах по трудоустройству. Вместо этого пособия по безработице будут выплачиваться наличными в кассах супермаркетов. Однако этот план является спорным, поскольку может скомпрометировать получателей.

Цены на электроэнергию могут расти. Несмотря на то, что экологический сбор за электроэнергию немного снижается, может произойти рост цен на электроэнергию. Защитники прав потребителей рекомендуют проверять контракты на электроэнергию, сравнивать цены и, при необходимости, менять операторов.

Запрет на алкоголь в региональных поездах. Deutsche Bahn вводит запрет на алкоголь на региональных маршрутах в северной Германии. Сначала должен быть вводный этап, во время которого пассажирам только будут указывать на запрет. Позже за нарушение может быть наложен штраф.

2018 год, законодательство, потребители, правила